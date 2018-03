Alerte Burgernetdeelnemer helpt bij aanrijding

Rond 18.45 uur kwam die dag de melding binnen. De jongen werd met beenletsel vervoerd naar een ziekenhuis. Na het burgernetbericht meldde een deelnemer zich die de auto geparkeerd had zien staan. Politieagenten troffen na deze melding het voertuig aan en via de tenaamstelling kwamen ze bij de 20-jarige verdachte uit. Deze man, afkomstig uit Bussum, werd die avond aangehouden. Het Tactisch Verkeersteam doet onderzoek naar toedracht van het ongeval. Het jongetje werd vanmorgen, dinsdag 27 maart, na behandeling ontslagen uit het ziekenhuis en is weer thuis.