Duizenden sms’jes verstuurd in onderzoek naar dood Anass el Ajjoudi

Anass el Ajjoudi werd woensdagavond 17 januari rond 19.00 uur onder vuur genomen door vermoedelijk één man. Deze schutter stapte in een voertuig, mogelijk bestuurd door een tweede verdachte. Dit voertuig, een Ford Tourneo Connect, werd diezelfde avond brandend aangetroffen aan de Buitensingel in Duivendrecht.

Inmiddels is duidelijk dat deze auto voorafgaand aan de moord in de omgeving van de Cornelis Springerstraat is gezien. Beelden daarvan worden dinsdagavond 27 maart getoond in Opsporing Verzocht. Ook worden er beelden getoond van meerdere mannen die voorafgaand aan de moord in de buurt zijn gezien.

Opsporing Verzocht wordt om 20.30 uur uitgezonden op NPO 1.