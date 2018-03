Overval waardetransport Hillegom bij Team West en Opsporing Verzocht

Foto: Opnames voor Opsporing Verzocht

In Team West en Opsporing Verzocht worden vanavond ook vragen aan de kijkers gesteld betreffende een aangehouden verdachte in een strafzaak.

Verder in Team West aandacht voor de volgende zaken:

Plofkraak geldautomaat| Bodegraven

Op donderdag 11 januari rond 4.20 uur wordt geprobeerd een geldautomaat in een pand aan de Vromade in Bodegraven op te blazen. Er zullen onder andere camerabeelden getoond worden van de handelingen bij de geldautomaat.

Woninginbraak Walmolenerf | Gouda

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 februari wordt door 3 mannen geprobeerd in te breken in een woning aan het Walmolenerf in Gouda. De verdachten zijn gefilmd door een bewakingscamera.

Overval avondwinkel Flemingstraat | Leiden

Op maandag 19 februari rond 00.30 uur wordt een avondwinkel aan de Flemingstraat in Leiden overvallen door twee gewapende mannen. Er zullen camerabeelden getoond worden van de overval.

Tips via Whatsapp tiplijn

Net als in de vorige uitzendingen kunnen tips worden doorgeven via de WhatsApp tiplijn: 06-17214856.

De reguliere tipnummers 0900-8844 en 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) zijn daarnaast gewoon bereikbaar.

In alle zaken, met uitzondering van de woninginbraak, kan ook worden gebeld met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 06-57876279.

Team West: dinsdag om 17.00 uur op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Opsporing Verzocht: dinsdag om 20.30 uur op NPO 1.