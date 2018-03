Getuigen gezocht van aanrijding

De politie komt graag in contact met getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren. Zij zoekt daarbij specifiek naar een fietser die vlak voor het ongeval ook die kruising overstak. Mogelijk heeft hij informatie die kan helpen bij het onderzoek. Bent u of kent u die fietser? Of bent u getuige geweest van het ongeval? Neem dan contact op via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.