Brand verwoest schuur

's-Gravenzande - Een vermoedelijk illegale hennepkwekerij heeft maandag 26 maart omstreeks 15.30 uur een schuur aan de Laan van de Heilige Lambertus in ’s-Gravenzande in de as gelegd. Na het blussen trof de brandweer verbrande transformatoren en potten met aarde aan, waardoor het vermoeden van een hennepkwekerij ontstond. Ook werd illegaal stroom afgetapt van een huis in de buurt.