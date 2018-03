Aanhouding ontploffing vuurwerkbom

De bewoners werden opgeschrikt, omdat die nacht naar alle waarschijnlijkheid een brandende Cobra 6 door de brievenbus gegooid werd. De ontploffing vernielde de voordeur en de hal. De klep van de brievenbus sloeg zelfs in bij de woning van de overburen. Gelukkig raakte niemand gewond. De politie stelde een onderzoek in en verhoorde onder andere getuigen en deed technisch onderzoek. Het spoor leidde uiteindelijk naar de 24-jarige verdachte. Hij werd maandag buiten heterdaad aangehouden.

De politie vermoedt dat de verdachte en bewoners elkaar kenden. Het is niet bekend waar het illegaal vuurwerk vandaan komt. De verdachte zit vast voor verhoor.