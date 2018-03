Hennep ontdekt tijdens controle

Agenten hielden een preventieve bedrijfscontrole op het industrieterrein Loven in Tilburg. De rolluiken van het desbetreffend bedrijfspand aan de Kapitein Grantstraat stonden open en de politie kreeg toestemming om het pand te controleren. In een ruimte vond de politie bijna 20 kilo hennep. Vier mannen die in het pand aanwezig waren, werden aangehouden. Het gaat om twee mannen (37) uit Goirle, en twee mannen (40, 62) uit Tilburg.

Zij zitten vast voor verhoor.