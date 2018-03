Politie onderzoekt schietincident Sint Anna ter Muiden, nabij grens Nederland-België.

Van de motorrijder en zijn passagier is geen signalement bekend aangezien beiden een integraalhelm droegen.

Bij de politie is geen aangifte gedaan van het schietincident, dus ook de identiteit van de bestuurder van de zwarte auto is niet bekend. Van deze auto is alleen gezien dat er Belgische kentekenplaten opzaten.

De politie is op zoek naar getuigen die meer duidelijkheid kunnen verschaffen over genoemd incident of die de betrokken motor en/of zwarte auto daarvoor hebben gezien.

U kunt uw informatie delen via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What's App (06-1220 7006).