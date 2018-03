Walcherse politie zichtbaarder op bike

Harrie van der Heiden, teamchef in Walcheren legt uit waarom de politie voortaan meer op de politiebike te vinden is in de Walcherse dorpen en steden: "Voortaan nemen mijn collega's regelmatig een of twee bikes mee in de politieauto, om daarna in een deel van ons gebied toezicht te houden. De agenten zijn op de bike veel beter benaderbaar voor het publiek. Extra voordeel in het stedelijke gebied is, dat we ook wendbaarder zijn. De agenten zijn gewoon breed inzetbaar. Als er ergens anders een belangrijke melding is, zetten ze de bikes in de politiebus en rijden er dan snel naar toe. Ook de wijkagenten zullen regelmatig op de politiebike stappen."