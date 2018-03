Onderzoek naar dode man in Ertveldplas

We willen graag weten wanneer, waar en onder welke omstandigheden de man in het water terecht is gekomen. Zijn er mogelijk spullen van hem op de kant achter gebleven? Misschien zijn er mensen die iets hebben gezien of in de afgelopen tijd ergens langs de Ertveldplas goederen hebben gevonden die ons kunnen helpen in het onderzoek. Meld het dan bij de recherche in Den Bosch via het landelijk politienummer 0900-8844.