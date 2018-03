Zaak steengooier Kerkrade vanavond in Opsporing Verzocht

Een Duitse automobilist reed zondagochtend even voor 06.00 uur vanuit Landgraaf richting Kerkrade over de Roderlandbaan. De steen werd aan het einde van de tunnelbak, vanaf een viaduct bij de Kloosterbosstraat op de auto gegooid. Hij ging dwars door de voorruit.

De 69-jarige bestuurder uit de Duitse plaats Baesweiler kwam gelukkig met de schrik vrij. Hij raakte niet gewond bij het incident. Het is onduidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is. Agenten hebben na de melding direct een onderzoek ingesteld in de omgeving, maar troffen niemand aan. Daarnaast is er ook een buurtonderzoek gehouden in de afgelopen dagen.