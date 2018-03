Getuigen van ramkraak Neptunusplein gezocht

Een kleine grijze personenauto reed de pui van de horecagelegenheid in. Drie personen zijn gezien, die het pand binnengingen. Zonder buit zijn zij er vervolgens met de auto weer vandoor gegaan. De politie werd gewaarschuwd, maar heeft de mannen niet meer gevonden. Er wordt o.a. buurtonderzoek gedaan en camerabeelden opgevraagd.

De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen en mensen die meer weten over deze ramkraak, om contact op te nemen via 0900-8844.