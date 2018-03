Bedrijfsleven en overheid binden de strijd aan tegen helpdeskfraudeurs

De fraudeurs bellen vaak vanuit landen als India en geven zich uit voor helpdeskmedewerkers van grote, bekende bedrijven, zoals Microsoft. Via verschillende werkwijzen weten zij zich vervolgens op slinkse wijze toegang te verschaffen tot de computer van het slachtoffer om die te bestelen. Het overgemaakte geld verdwijnt vaak pijlsnel naar het buitenland. In 2017 hebben alleen al in Nederland bijna 2.000 mensen aangifte bij de politie gedaan van dergelijke oplichters. Opvallend is dat 70 procent van de slachtoffers ouder is dan 50 jaar. Bij elkaar zijn de slachtoffers voor bijna 6 miljoen euro opgelicht. Eén slachtoffer werd voor maar liefst 98.000 euro gedupeerd.