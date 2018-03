Fietser komt om bij ongeval met vrachtwagen

Balkbrug - Bij een ongeval tussen een vrachtwagen en een fietser op de kruising van de N48 met de N377 in Balkbrug is dinsdagmiddag een 70-jarige man uit Dedemsvaart om het leven gekomen. De vrouw die in het gezelschap van de man fietste kwam ook ten val. Zij kwam er met lichte verwondingen vanaf.