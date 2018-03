Verdachte aangehouden voor overvallen op snackbars

Daarnaast wordt onderzocht of deze verdachte ook verantwoordelijk is voor een derde overval op een snackbar op 22 juli aan de Snijdersplaats in Apeldoorn en een horecagelegenheid van een vakantiepark in Beekbergen op 30 december. Aan de overvallen op de snackbars werd uitgebreid aandacht besteed in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Dit leverde 20, waarvan meerdere zeer bruikbare, tips op. De man werd ingesloten op het bureau. Het onderzoek wordt voortgezet.

2017125816 (JT)