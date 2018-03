Loods vol vermoedelijk gestolen goederen aangetroffen

Nieuwegein - Zaterdag 17 maart werden een man (35) een een vrouw (29) uit Houten op heterdaad aangehouden tijdens een inbraak in een bedrijfspand aan de Wattlaan in Nieuwegein. Nader onderzoek door de recherche leidde enkele dagen later tot de vondst van een loods in Schalkwijk die mogelijk vol gestolen spullen staat. De huurder van de loods, een eveneens 35-jarige man uit Houten, is aangehouden.