Verdachte voor de dood Martin Kok aangehouden

Op 8 december 2016 werd de toen 49-jarige Martin Kok in zijn auto op de parkeerplaats van een horecagelegenheid in Laren doodgeschoten. De politie startte daarop direct een grootschalig onderzoek. Eerder werd al bekend gemaakt dat op camerabeelden te zien is dat Kok aan het begin van die avond van de 8e december 2016 aan de dood was ontsnapt. Er kwam toen voor een hotel in Amsterdam een man met een wapen op hem afrennen, maar het wapen ging om onbekende redenen niet af.

Na uitgebreid onderzoek kon vanmorgen een 24-jarige man uit Utrecht aangehouden worden in de Penitentiaire Inrichting in Alphen, waar de man voor een ander strafbaar feit gedetineerd zat.