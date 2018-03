Politie zoekt getuigen voorbereiding overval

Deze week kwam de bewoner van een pand aan de Sportlaan tot de ontdekking dat op beelden van een bewakingscamera mogelijke overvallers te zien waren. Op de beelden van afgelopen maandagmorgen stonden twee verdachten met sjaals voor hun gezicht. Zie hielden zich schuil bij de voordeur van de woning. Zij wachtten vermoedelijk tot een van de bewoners naar buiten zou komen. Nadat de bewoner om 07.40 uur echter met de auto de garage uit was komen rijden, bleven de mannen aanvankelijk achter een muurtje zitten. Pas toen zij even later door de bewoonster werden gezien, liepen zij (omstreeks 08.00 uur) weg.

Uit camerabeelden blijken al eerder verdachte personen rond het huis te hebben gelopen. Dat was op donderdag 22 februari tussen 13.00 uur en 14.00 uur en in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 maart, tussen 00.15 uur en 00.30 uur drie mannen rondom het huis liepen.

Hebt u op of rond deze tijdstippen verdachte personen gezien op de Sportlaan, of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie in Hoorn. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000.