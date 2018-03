Getuigen steekincident Jan Evertsenstraat gezocht

Zodra de melding van het steekincident bij de meldkamer binnen komt, wordt er via camerabeelden naar de verdachte uitgekeken. Al snel wordt hij gezien en kan hij gevolgd worden. Politie-eenheden worden naar de verdachte gedirigeerd waarna hij in de Witte de Withstraat is aangehouden. Op de camerabeelden is ook te zien dat de verdachte voor zijn aanhouding iets weggooit. Dit voorwerp, naar later bleek een mes, treffen agenten aan en nemen dit in beslag.