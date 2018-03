Twee aanhoudingen na melding woninginbraak Henry Hudsonstraat

De politie kreeg omstreeks 03.50 uur de melding dat er werd ingebroken in een woning in de Henry Hudsonstraat. Twee mannen zouden daarna in twee gestolen auto’s zijn weggereden. Agenten die naar de locatie reden, keken onderweg uit naar de twee auto’s en zagen één in de buurt rijden. Hierop ontstond een achtervolging. De bestuurder negeerde stoptekens en reed tijdens de achtervolging in de richting van de Haagse Erasmusweg op een gegeven moment tegen de richting in en ook over een fietspad. De bestuurder werd klemgereden waarna hij probeerde te voet er vandoor te gaan. Agenten konden hem daarna al snel aanhouden. De andere auto werd op de Schoutendreef aangetroffen waarna ook de tweede verdachte op straat kon worden aangehouden.