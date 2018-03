Verdachte serie brandstichtingen aangehouden

Toen agenten met de eigenaar van het brandend voertuig spraken, hoorden zij dat er in familiaire kring reeds drie voertuigen waren afgebrand. Agenten namen daarom de uitgebrande auto op 9 februari voor nader onderzoek in beslag. Ook deden zij sporenonderzoek ter plaatse en spraken zij met getuigen. De eigenaar deed aangifte van de brandstichting. Onder andere via Burgernet riep de politie getuigen op zich te melden. Uitgebreid onderzoek leidde uiteindelijk naar de 23-jarige.



Direct na de aanhouding doorzochten agenten zijn woning. Daar troffen ze onder andere een jerrycan met brandbare vloeistof, een (nep) vuurwapen en een op een handgranaat lijkend voorwerp aan. Nadat een explosievenspecialist van de politie het projectiel onderzocht, bleek het om een nephandgranaat te gaan. Verder is er een auto in beslag genomen.

De 23-jarige is aangehouden als verdachte voor zijn betrokkenheid bij vier brandstichtingen die plaatsvonden tussen september 2017 en januari 2018 in de plaatsen Voorburg, Den Haag en Wassenaar. Hij zit vast en wordt gehoord. Vrijdag 30 maart wordt hij voorgeleid voor de rechter-commissaris.



Met deze aanhouding verwacht het politieteam Wassenaar een einde te hebben gemaakt aan een serie brandstichtingen. Het mogelijke vuurwapen wat aangetroffen werd, wordt nog nader onderzocht op echtheid.