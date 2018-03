Aanhoudingen motordieven: 19 diefstallen opgelost

Nadat rechercheurs op 7 februari een anonieme melding over diefstal van motoren kregen, troffen zij in een loods in Zoetermeer vijf gestolen motoren aan. Uit onderzoek bleek dat meerdere verdachten actief waren met de diefstal van en het omkatten van motoren. Ook leidde het onderzoek agenten op 7 maart naar een loods in Zevenhuizen waar zij vier gestolen motoren aantroffen. Hierbij hielden zij een 34 -jarige verdachte aan.



Dinsdagochtend hielden agenten de andere drie verdachten aan. Daarna namen agenten bij doorzoekingen in een aantal woningen, tuin, schuur en kelderbox in Zoetermeer in totaal 10 gestolen motoren in beslag. Ook namen ze diverse motoronderdelen, onder andere uitlaten, wielen, kappen, dashboards, voor nader onderzoek in beslag. Agenten werden bij dit onderzoek ondersteund door het Landelijke Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Verder namen agenten in een woning diverse dure computers en contant geld in beslag.



Drie verdachten zitten momenteel vast en worden gehoord. Ze worden deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte die op 7 maart aangehouden was, is in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte in de zaak.



Mijn auto of motor is gestolen. Wat moet ik doen?

De diefstal van uw auto, motor of vrachtauto kunt u telefonisch melden bij het Aangifteloket Gestolen Voertuigen en Transportcriminaliteit. Dit loket is de hele week van 07.00 uur tot 23.00 uur bereikbaar via 088 - 00 87 444. Bel zo snel mogelijk, dit vergroot de kans op terugvinden! Houd (zo mogelijk) uw rijbewijs, kentekenbewijs en uw verzekeringspapieren bij de hand. Let op: bel het aangifteloket niet voor de aangifte van de diefstal van uw brom- of snorfiets. Wij raden u aan dit via internet te doen. Ga hiervoor naar onze aangiftepagina.