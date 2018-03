53 bekeuringen uitgedeeld tijdens verkeerscontrole op de Coolsingel

Agenten deelden 53 bekeuringen uit voor o.a. door rood licht rijden, bellen achter het stuur en rijden zonder gordel. Tijdens de controle is ook een automobilist beboet die reed zonder rijbewijs én nog een boete had openstaan van 965 euro.



Boetes

Verkeersovertredingen zijn not done, want ze kunnen tot levensgevaarlijke situaties leiden. Wie daar niet gevoelig voor is, is dat misschien wel voor de boetes die daar op staan. Kijk voor de bedragen op www.om.nl/onderwerpen/boetebase/