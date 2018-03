Man beroofd van geld en rijbewijs

Graag komen wij in contact met mensen die de Opel of de twee mannen hebben gezien of die meer informatie hebben. U kunt contact opnemen met de politie via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Wilt u liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



Vraag om legitimatie

Bij de politie komen regelmatig meldingen binnen over personen die zich voordoen als agent. Vertrouwt u het niet, vraag dan altijd of de agenten zich kunnen legitimeren met een politiepas. Bij twijfel of verdachte situaties, bel altijd de politie.