Tiener (15) onwel na gebruik heroïne; vier arrestaties voor dealen in drugs

Politie en de gemeente Lansingeland werken samen om (drugs)overlast aan te pakken. Daar hebben we uw hulp bij nodig dus alle tips zijn welkom. Uw informatie kan aanleiding zijn een onderzoek te starten of net het ontbrekende puzzelstukje zijn in een lopend onderzoek. Ervaart u overlast of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor ons om te weten? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844 of via het digitaal tipformulier. Anoniem melden kan ook via M. 0800-7000.