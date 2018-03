Aanhouding na verkeersruzie

Breda - De politie heeft woensdagochtend 28 maart 2018 rond 08.30 uur in de Lovensdijkstraat een 38-jarige man uit Gorinchem aangehouden op verdenking van mishandeling. De man was die ochtend betrokken bij een verkeersruzie, die uitmondde in een handgemeen.