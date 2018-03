Arrestatie in onderzoek naar gewelddadige overval Bladel

Het 78-jarige slachtoffer raakte bij de overval ernstig gewond in haar woning aan de Rondweg in Bladel. Ze werd zwaar toegetakeld door zeker twee mannen. Direct werd een groot politieonderzoek opgestart. Voor het team was het aan het begin van het onderzoek volstrekt onduidelijk wat de daders van plan waren. Er werden verschillende scenario’s uitgelopen: “Uit ons onderzoek bleek dat het slachtoffer enkele maanden eerder een groot geldbedrag bij de bank had opgenomen”, zo liet het team eerder weten. Onder meer in Opsporing Verzocht werd in januari uitgebreid stilgestaan bij de zaak en werden er veel details bekend gemaakt.