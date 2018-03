Onderzoek naar woningoverval

De politie komt graag in contact met mensen die iets van de overval hebben meegekregen. Heb je de daders kort voor of na overval gezien? Weet je of ze inderdaad met de auto waren? Heb je misschien gezien waar de auto geparkeerd stond? Heb je een idee wie de daders zijn? Alle informatie is welkom bij het rechercheteam, dat bereikbaar is op 0900-8844. Tips en informatie kan ook worden doorgegeven via onderstaand tipformulier. Heb je informatie, maar blijf je liever anoniem? Meld het via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.