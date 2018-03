Geheime deur leidt naar ondergrondse hennepplantage

Landgraaf - Een poging van criminelen om een hennepplantage te verstoppen onder de grond, is mislukt. Agenten vonden afgelopen zaterdag, op 4 meter diepte, via een geheime deur in een pand aan de Kloosterstraat een hennepkwekerij van ongeveer 4 bij 5 meter. De vangst: om en nabij 300 planten.