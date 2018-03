Stroomvoorziening stilgelegd na vondst hennepkwekerijen

Hennepkwekerijen gaan altijd gepaard met overlast. In bijna alle gevallen is een illegale stroomvoorziening aangelegd, wat zeker in bebouwde gebieden tot brandgevaar kan leiden. Dit is ook de reden dat de politie waarschuwt tegen hennepkwekerijen. Heeft u een vermoeden dat ook bij in de buurt mogelijk sprake is van een hennepkwekerij? Tips zijn welkom op 0900 - 8844 of bij Meld Misdaad Anoniem op 0800 - 7000.

2018133158/2018133368 JR