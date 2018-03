Mogelijk drugsafval aangetroffen

Omstreeks 22.45 uur kreeg de politie een melding van een verdacht busje in de berm van de Doesburger Molenweg. Deze stond naast een boom en er hing een sterke geur rond het busje. Ter plaatse werd de bus aangetroffen. Gezien de sterke geur werd de brandweer ingeschakeld om te controleren of er sprake was van gevaarlijke stoffen. Toen daar geen sprake van bleek te zijn werd de bus door de politie meegenomen voor verder onderzoek.



Het onderzoek naar deze zaak wordt gevoegd bij de andere onderzoeken naar dumpingen van drugsafval in de omgeving van Ede. De politie vraagt getuigen die gisteravond iets gezien hebben in de omgeving van de Doesburger Molenweg zich te melden. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844.

(2018133689)