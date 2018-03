Verdachten gearresteerd voor handel in medicijnen

Het onderzoek van de politie startte begin van dit jaar met een melding over mogelijke handel van drugs in Amersfoort. De recherche ontdekte vervolgens dat het niet ging om verdovende middelen maar om medicatie die bij een afvalverzamelaar was verduisterd. De veelal zware medicatie zoals Oxycodon, Morfine, Temazepam en Fentanyl werd daarna verkocht aan drugsgebruikers in Amersfoort.