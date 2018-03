Autokraker na achtervolging per auto en fiets uit doornstruik gehaald

De kraker sloeg rond 17.00 uur toe aan het Neptunesplein in Amersfoort. Hij kon er in eerste instantie richting de A28 vandoor gaan. Bij Zeist werd de voortvluchtige weer opgemerkt waarna de achtervolging werd ingezet. Die achtervolging leidde over de vluchtstrook langs een file op de A28 en via de A27 naar de afrit Veemarkt. Uiteindelijk kwam de auto klem te zitten bij een vangrail in de omgeving van de Biltstraat, waarna de verdachte te voet verder vluchtte. Agenten vorderden vervolgens een fiets om de achtervolging verder in te kunnen zetten.

Uiteindelijk werd de verdachte uit een doornstruik gehaald waarin hij zich verstopt had. Ook de buit, een laptoptas, is teruggevonden.