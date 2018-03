Tweede verdachte aangehouden in overvalszaken Veenendaal

Veenendaal - In het onderzoek naar de overvallen op de Kentucky Fried Chicken en de Burger King in Veenendaal is een tweede aanhouding gedaan. Deze keer gaat het om een 20-jarige man uit Veenendaal. Eerder werd al een 21-jarige man uit Veenendaal opgepakt. De politie doet nog onderzoek naar andere verdachten in de zaak.