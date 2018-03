Vrouw breekt vinger bij tasjesroof

De vrouw liep die avond over de Koningsbergerstraat toen een jongen plotseling haar tas uit haar handen griste. Toen de vrouw probeerde haar tas terug te pakken verwondde ze daarbij haar vinger. Een getuige zag dat de straatrover er in een wat oudere donkerkleurige Volkswagen vandoor ging. Mogelijk gaat het om een Polo of een Fox. De auto verdween in de richting van de Graad van Roggeweg.

De politie is op zoek naar getuigen van de tasjesroof. Tips kunnen doorgegeven worden via 09008844 of Politie.nl. Anoniem reageren, kan via 0800-7000 of via M-online .