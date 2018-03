Diefstal met grof geweld in Assendelft

Het slachtoffer, een 41-jarige man uit Assendelft, zette zijn motor te koop op internet en kwam in contact met een potentiële koper. Op dinsdag 6 maart rond 20.00 uur spreken de verkoper en de man die interesse heeft af in Assendelft. De verkoper laat de motor zien en de koper is direct enthousiast en wil de motor kopen.

Het slachtoffer zegt daarover: ”De deal was al rond. Hij wilde alleen nog de straat op en neer om het even te voelen, zei hij. Ik had niet het idee dat het niet goed zat, ik heb de man vooraf telefonisch gesproken en ook bij de afspraak leek het een serieuze koper. Het was een normaal verkoopgesprek en ik heb geen moment het idee gehad dat ik opgelicht zou worden, anders had ik hem niet laten rijden.”

Toen de man op de motor stapte reed hij de straat uit de hoek om.

Het slachtoffer vertelt:” Ik besefte dat de motor werd gestolen en ben de wijk in gelopen. Twee straten verder zie ik een auto met een dichte aanhanger staan en die combinatie trok direct mijn aandacht. Met het idee dat de motor in de aanhanger was gezet riep ik iets naar ze en deed een aantal stappen de straat in. De bijrijder sprong direct de auto in en de bestuurder reed vol gas op mij in. Het was geen keuze om wel of niet te springen. Het was het enige wat ik kon doen.”

De man klapte na zijn sprong op de motorkap en kwam op het dak van de auto terecht.

Hij probeert zich vast te houden aan de randen van het dak.

Het slachtoffer zegt daarover:” Na een dollemansrit van misschien wel enkele honderden meters besefte ik dat ze niet gingen stoppen en dat ik moest loslaten. Ik ben hard op de straat gevallen.’’

De verdachten vluchten en de man wordt met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.

Dan blijkt dat op 17 februari een motor op precies dezelfde manier is gestolen. Dit was in Heemskerk. De eigenaar van de motor is een 26-jarige man uit Heemskerk.

Hij zette de motor ook op internet te koop en kreeg een bericht van een potentiële koper. Ze maken een afspraak om in de middag te komen kijken. De koper komt naar het adres en rijdt vervolgens met de motor weg, zonder te betalen.

Na rechercheonderzoek kunnen de twee zaken gelinkt worden en zijn de twee 18-jarige mannen opgepakt. De 18-jarige man uit Wijdenes bekent betrokken te zijn bij beide gevallen. De 18-jarige man uit Nieuwe Niedorp bekent dat hij aanwezig was in Heemskerk, maar in Assendelft zegt hij niet te zijn geweest. De politie zoekt uit wat er precies gebeurd is en wie welke rol heeft gehad.

Slachtoffer: ”Ik ben blij dat ze zijn ingerekend, dit mag niet onbestraft blijven.”

Eén verdachte is ondertussen voorgeleid bij de rechter-commissaris en zit voorlopig vast. De andere verdachte mocht na drie dagen in verzekering te zijn gesteld naar huis, maar blijft verdachte in beide zaken.