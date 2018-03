Politie zoekt getuigen straatroof

Op zaterdagmorgen omstreeks 10.55 uur liep een 77-jarige vrouw uit Haarlem over de Costa del Sol in de richting van de Briandlaan. Over haar schouder droeg zij een tas. Juist over het bruggetje naar de Spaarnehal werd zij van achteren benaderd door een jongen die in het voorbijgaan haar tas van haar schouder trok. De vrouw wist aanvankelijk de tas nog vast te houden, maar liep hierbij wel een snijwond aan haar hand op. Uiteindelijk moest zij loslaten. De verdachte rende weg in de richting Briandlaan.

De verdachte is een jongen van 18 a 19 jaar oud met een smal postuur. Hij is ongeveer 1,65 meter lang. De jongen droeg een blauw/grijze jas met capuchon en voor zijn mond een grijs/blauwe sjaal. In de tas zaten onder anderen een GSM en een portemonnee met wat geld en pasjes.

2018053694