Verdachte verkrachting opgepakt na DNA-hit

De ernstige zaak vond plaats langs het Amstelpark aan de zijde van de Amstel. De rechercheurs kwamen de verdachte op het spoor omdat onlangs, in verband met een veroordeling voor een misdrijf, DNA van hem was afgenomen.

Zijn DNA kwam overeen met de in 2016 aangetroffen sporen. De verdachte is in verzekering gesteld en gehoord. Hij zal morgen worden voorgeleid voor een rechter-commissaris. Het onderzoek is nog niet afgerond en de verdachte zal nog nader worden gehoord.

Hieronder het persbericht van vrijdag 18 maart 2016:

Verkrachter op de vlucht

Amsterdam - In de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 maart 2016 rond één uur heeft een verkrachting plaatsgevonden bij De Borcht (ten zuiden van het Amstelpark). Een jonge vrouw op de fiets werd belaagd door een man en de bosjes ingetrokken. Bij dit ernstige incident heeft ze een gebroken oogkas en een hersenbloeding opgelopen. Het slachtoffer wist op enig moment om hulp te roepen en diverse fietsers die langs de Amstel reden schoten te hulp. De vermoedelijke belager ging er snel vandoor toen de te hulp schietende fietsers dichterbij kwamen. De hulpdiensten werden direct gewaarschuwd en verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. Zij is naar een ziekenhuis overgebracht, behandeld en opgenomen.

Onderzoek

Rechercheurs van de Zedenpolitie zijn direct in dienst gekomen om deze ernstige zaak in behandeling te nemen. Het Plaats Delict werd direct door forensisch specialisten onderzocht op sporen.