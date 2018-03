Twee verdachten aangehouden gewapende woningoverval

Een buurtbewoner belde de politie en vertelde dat er ingebroken was. Agenten troffen in de woning het slachtoffer aan. Zij vertelde dat twee mannen 's-ochtends aanbelden bij de woning. Toen zij opendeed, drongen beide mannen de woning binnen. Daar bedreigden ze haar met een wapen en doorzochten de woning. De vrouw raakte hierbij lichtgewond. De twee vluchtten omstreeks 10:30 uur weg in de witte bus. Een verdachte droeg een lang model jas van Post NL. De andere verdachte droeg een donkere jas, een donkere broek en een blauwe pet. De twee verdachten werden enige tijd op de A4 ter hoogte van de afslag Roelofarendsveen aangehouden.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Zoetermeer zoekt getuigen van de overval. Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van De Hamasch in Pijnacker of heeft u camerabeelden waar de verdachten of de witte Mercedes bus op te zien zijn? Of heeft u relevante informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de districtsrecherche op 0900-8844. Liever anoniem? Bel 0800-7000.