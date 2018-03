Volharding agenten leidt naar geld- en drugsvondst

De agenten zagen de 27-jarige bestuurder uit Nieuwegein op de A15 bij Hardinxveld-Giessendam rijden met een grote barst in zijn voorruit. Toen de agenten de automobilist op een veilig plek aanspraken, kwam hen uit de auto een flinke hennepgeur tegemoet.

Hennepresten

De bestuurder haalde zelf een zakje met hennepresten uit zijn kleding tevoorschijn, maar nadat hij was uitgestapt, bleef de geur toch nog hangen. In de auto waren op het eerste gezicht geen vreemde zaken of nieuwe hennep(resten) te vinden. Maar doorspeuren leverde wél de vondst van meer dan 10.000 euro aan bankbiljetten en enkele tientallen zakjes met vermoedelijk harddrugs op. Het geld, de drugs en de auto zijn beslaggenomen. Dat geldt ook voor enkele kilo’s aan hennep en hasj die in de woning van de verdachte werden gevonden.



Witwassen

De verdachte zit vast op verdenking van handel in drugs en witwassen. De recherche zet het onderzoek voort.