Politie zoekt getuigen in verband met lastig vallen meisje

De politie is direct na de melding een onderzoek gestart. Zo zijn er camerabeelden opgevraagd, is er een passantenonderzoek verricht bij de Industrieweg en een buurtonderzoek bij de Mariadijk in Ooltgensplaat gehouden. Om meer duidelijkheid te krijgen over dit incident is de politie opzoek naar getuigen. Heeft u tips bel dan met 0900-8844 of via M 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van het tipformulier.