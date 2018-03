Eigenaar gezocht!

Omdat er bij de politie nog steeds geen eigenaar bekend is geworden en er ook geen aangifte is gedaan waarin verwezen wordt naar de goederen, vragen wij het publiek nogmaals om bijgevoegde foto’s te bekijken. Het zou namelijk goed kunnen dat deze aangetroffen zaken emotionele waarde voor de eigenaar hebben. De politie wil de spulletjes graag teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. Mocht iemand goederen op de foto’s herkennen, dan vragen we om contact met ons op te nemen via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006).