Inbreker aangehouden in bioscoop

Agenten waren snel bij het opgegeven adres. Ze troffen binnen een man aan die in de bioscoop op dat tijdstip uiteraard niets te zoeken had. Bij hem werd een breekijzer aangetroffen. Dat is in beslag genomen door de agenten. Door een deur open te breken was hij vermoedelijk het pand ingekomen.

De verdachte, een 33-jarige Portugees zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Het is nog niet duidelijk of er ook goederen zijn weggenomen uit de bioscoop. De man wordt vandaag gehoord over de feiten waar hij van verdacht wordt.