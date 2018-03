Vijf minderjarigen aangehouden in jeugdinrichting

De vijf aangehouden verdachten zitten nog vast in het politiecellencomplex. Ze worden vandaag gehoord over de verschillende feiten waarvan zij verdacht worden. Door jeugdzorginstelling Juvent is aangifte gedaan van bedreiging en vernieling. Ook de agenten doen aangifte van het door de jongeren gebruikte geweld tegen hen.

Geweld tegen politiemensen tijdens en buiten werktijd is onacceptabel en elk incident is er één te veel. In dit geval zijn de jongeren over een grens gegaan, niet alleen bij de politie, maar ook bij de medewerkers van de instelling. Over die grens gaan, wordt niet geaccepteerd. Politie-onderzoeken met betrekking tot geweld tegen hulpverleners worden met voorrang opgepakt en het OM eist zwaardere straffen. Politiemensen werken de-escalerend als het kan. Maar als het moet stappen zij naar voren en gaan ze de confrontatie niet uit de weg; voor de veiligheid van hulpverleners en burgers.



