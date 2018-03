Identiteit dode man Ertveldplas bekend; politie zoekt informatie

Wij komen graag in contact met mensen die Marcin na die 30e januari nog hebben gezien. Maar ook mensen die hem voor die datum al zagen en mogelijk informatie hebben die het onderzoeksteam kan helpen, roepen we met klem op om te bellen. Ook ogenschijnlijk minder belangrijke info kan heel interessant voor ons zijn. Kent of herkent u hem, laat het ons weten! Hij was vaak in de Bossche binnenstad te vinden.. Geef uw informatie door aan de recherche in Den Bosch via het landelijk politienummer 0900-8844 of vul het tipformulier in. Als u liever anoniem blijft kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.