Getuigen gezocht van bedreiging in Klimmen

Een rechercheteam onder leiding van een officier van justitie, is bezig met een grootschalig onderzoek. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de aanleiding of het motief is voor deze bedreiging.



Onderzoek

De politie heeft na het incident een buurt- en passantenonderzoek gehouden. Daarnaast zijn er diverse getuigen gehoord in deze zaak. Vermoedelijk heeft de verdachte - in een donkerkleurige Volkswagen van het type Golf 4 - enige tijd in de omgeving gestaan. Dit zou die maandagochtend voordat de sneeuw viel, moeten zijn geweest. Op een foto, gemaakt kort na de bedreiging, is duidelijk te zien waar de auto heeft gestaan.

Onderzoeksvragen

Het rechercheteam hoopt met deze getuigenoproep antwoord te krijgen op een aantal onderzoeksvragen.

- Wie kan meer vertellen over de donkerkleurige Volkswagen, type Golf 4 die betrokken was bij de bedreiging?

- Wie heeft dashcambeelden van deze bedreiging of beelden van verdachte zaken in de uren voorafgaand aan de bedreiging?

- Zijn er verdachte zaken opgevallen op de Retersbekerweg of omgeving daarvan in de uren voorafgaand aan of na de bedreiging?

- Wie kan meer vertellen of de vluchtrichting van de verdachte(n)?

- Wie heeft de verdachte(n) gezien en kan een signalement geven?

- Wie kan iets vertellen over de aanleiding of het motief van deze bedreiging?

- Wie heeft er meer informatie over deze zaak in zijn algemeenheid?



Personen die bovenstaande vragen kunnen beantwoorden of andere informatie hebben die van belang kan zijn in het onderzoek, kunnen contact opnemen met de opsporingstiplijn via 0800-6070. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.