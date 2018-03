Man overleden bij bedrijfsongeval

Blitterswijck - Een man is donderdagochtend om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval in een bedrijf aan de Veerweg. Het slachtoffer raakte bekneld bij een heftruck. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is het niet zo dat persoon onder de heftruck terecht kwam. De heftruck is niet omgevallen.