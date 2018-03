Politie onderzoekt straatroof

Het 18-jarige slachtoffer vertelde dat hij daar liep en dat er plotseling een auto stopte.

Er stapten drie mannen uit die hem klappen gaven en hem dwongen een geldbedrag en zijn jas af te geven. Nadat de Zevenaarder hieraan gehoor had gegeven, reed de auto weer weg.

De straatroof vond dichtbij zijn huis plaats, dus hij hoefde niet lang in de kou te lopen. De jongen had enkele pijnlijke plekken maar raakte verder niet gewond.

Getuigen worden opgeroepen zich te melden op 0900-8844.

RL 2018094057