Geweldsincident in woning: man gewond

Twee mannen kregen in een woning aan de Marskamp onenigheid. Een van hen gebruikte hierbij veel geweld en mishandelde de bewoner, waarna hij op de vlucht sloeg. Buurtbewoners hoorden geschreeuw en schakelde de politie in. De bewoner werd gewond aangetroffen en hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling van zijn verwondingen.

De politie is op zoek gegaan naar de verdachte, maar deze werd niet meer in de omgeving aangetroffen. Ook werd een burgernetmelding uitgegeven. Aangezien de identiteit van de verdachte bekend was, is gedurende de avond actief onderzoek gedaan om hem te traceren.

Later op de avond meldde de verdachte, een 24-jarige man uit Heiloo, zich op het politiebureau. Hij is aangehouden en ingesloten.

De politie onderzoekt wat zich precies in de woning heeft afgespeeld.

2018039358