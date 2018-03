Twee mannen ernstig gewond aangetroffen: getuigen gezocht!

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd rond 04:00 uur bij de politie gemeld dat er een ruzie had plaatsgevonden in de Koningstraat, waarbij een man ernstig gewond was geraakt. Bij deze ruzie zouden vier mannen zijn betrokken. De politie is ter plaatse gegaan en trof op straat in de Koningstraat een 38-jarige inwoner van Den Helder aan. Deze man bleek gewond en hij werd met ernstig hoofdletsel door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis.

Kort daarop werd melding gedaan bij de politie dat er een man was mishandeld in de omgeving van de Beatrixstraat. In de Beatrixstraat trof de politie niemand aan, maar bij nader onderzoek vond de politie op de Breewaterstraat een zwaargewonde man. Deze man, een 27-jarige inwoner van Den Helder, bleek eveneens ernstig hoofdletsel te hebben. Ook hij werd per direct door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis. De toestand van beide mannen is op dit moment niet bekend.

De politie heeft buurtonderzoek gehouden op beide locaties en in de omgeving en meerdere mensen gesproken afgelopen nacht. De recherche heeft het sterke vermoeden dat beide geweldsincidenten met elkaar te maken hebben. Onderzoek is ingesteld en de recherche is op zoek naar mensen die mogelijk meer informatie hebben.

* Heeft u informatie over bovenstaand geweld en heeft u dit nog niet gemeld bij de politie?

Neemt u dan s.v.p. contact op met de recherche in Den Helder via tel.nr. 0900-8844. Via internet informatie delen kan natuurlijk ook -> Contactformulier

* Heeft u camerabeelden waar mogelijk iets op te zien is van de ruzie in de Koningstraat of van het incident in de Breewaterstraat? Deel deze beelden dan s.v.p. met de recherche in Den Helder. De recherche in Den Helder is te bereiken via tel.nr.: 0900-8844. Ook kunt u deze informatie en beelden delen via onze website, zie bijgevoegde link -> Meldformulier. Doet u dit s.v.p. onder vermelding van nummer 2018039789.

* Heeft u informatie maar wilt u liever anoniem blijven? Belt u dan s.v.p. met Meld Misdaad Anoniem, via tel.nr.: 0800-7000.

2018039789 / 2018039738